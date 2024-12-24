中國籍遊客日本長野縣滑雪場一度失蹤　及後發現證實不治

日本長野縣一個滑雪場12月22日發生致命意外，一名32歲中國籍男遊客在滑雪時失蹤，其後被發現在附近昏迷，送院後證實不治。



長野放送（NBS）及長野朝日放送（ABN）等傳媒23日報道，事發於長野縣志賀高原的燒額山滑雪場，當地警方在22日下午3時半左右接獲事主同行的朋友報案，指對方在滑雪時下落不明。

日本長野縣志賀高原的燒額山滑雪場其中一段滑雪道。（網上圖片）

滑雪場其後派員搜索，結果在下午5時半左右於一個滑雪道外發現事主，當時已經心肺功能驟停。他被送到中野市的醫院搶救，惟延至23日凌晨1時左右返魂乏術，院方指他死於窒息。

報道提到，事發時現場有風和下雪；滑雪場指出，事主倒斃的滑雪道的最高坡度達39度，積雪亦未被壓實，屬於高手的路線。警方將調查事主遇難原因，包括他是否因為操作滑板失誤而衝出滑雪道等。

有傳媒引述滑雪愛好者稱，滑雪場所在的地區附近近期出現「粉雪」。根據中國科學院物理研究所指出，粉雪因為特別鬆軟，人們在摔倒時就像有氣墊托着而不會太痛，惟卻容易深陷雪堆，難以單獨爬起來，而且容易在滑手倒地時灌入口鼻造成被動吸入，導致窒息。