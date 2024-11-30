韓國罕見下大雪　汽車陷入雪中　小學生自發剷雪獲司機請食炸雞

韓國降下罕見大雪，一度讓當地交通陷入混亂，有一輛車子被卡在雪堆裏動彈不得，一群小學生看到後自動自發幫忙剷雪，暖心又可愛的一幕被車上的行車紀錄器錄下後被司機分享到網路上，網友們紛紛留言大讚這群可愛的小學生。



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根據韓媒《edaily》報道，這宗暖心的事件發生在京畿道華城市鄕南邑，11月28日當天路上到處都是一夜之間降下的白雪，一台車子要開出車道時，因為積雪太嚴重被卡在路中間動彈不得，一群小學生看到這個狀況，馬上跑到車子前跟司機表示：「我們會幫你的！」並開始挖起車下推積的雪。

小學生看到後自動自發幫忙剷雪，讓受困的車子得以脫困。（影片截圖）

司機坐在車上看到這一幕相當感動，經過小學生們的一番努力，車子成功脫困，司機把車子開走後，小學生們還自發性地清理了道路上的積雪。司機深受小學生們的善行感動，把車子停在路邊後，買了炸雞答謝這群小學生。

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報道指出，司機認為這件事情應該受到大家的稱讚，因此尋求這群小學生們的同意，將這段影片放到網路上，看到這段暖心畫面的網友們紛紛回應：

「真的是親切的學生們！你們最棒了」

「可愛的學生們，祝你們平安長大，希望大人都能像你們一樣擁有溫暖純真的心靈」。



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