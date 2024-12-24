出演《鱷魚先生》＋預測法國奪世界盃 澳洲明星鱷魚去世享壽90歲
撰文：官祿倡
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澳洲喜劇電影《鱷魚先生》（Crocodile Dundee）在1986年風靡美國，在其中「扮演」襲人巨鱷的鹹水鱷魚Burt在12月22日於澳洲一間水族館去世，享壽超90歲，牠身長5.1米，體重700公斤，還曾成功預測法國在2018年世界盃中奪冠。
Burt早在1980年於澳洲北領地Reynolds河流被捕獲，隨後移居到鱷魚養殖場，直至被電影製作人發現，牠名字源於美國著名荷李活影星畢雷諾士（Burt Reynolds），牠2008年來一直生活在水族館中。
水族館在社交平台宣布Burt去世的消息，還發文悼念，指牠獨特又火爆的性格給遊客留下深刻印象，還計劃通過製作紀念牌來紀念Burt，以「慶祝牠非凡的一生」。
而在Burt的演藝生涯中，牠在《鱷魚先生》中以迅猛姿態襲擊由Linda Kozlowski飾演的美國記者聞名，隨後男星保羅賀根（Paul Hogan）登場英雄救美，斬殺巨鱷，給觀眾留下深刻印象。
不過這一場景並非真實發生，而是使用Burt事先從水中一躍而出的片段，經過剪接和製作特技完成。
學界一般難以準確認定鱷魚的具體年齡，但一般能從鱷魚的身長中進行大致推斷。
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