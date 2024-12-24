美國奧蘭多表演無人機失控撞人　7歲男童受傷需開胸手術｜有片

美國佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）週六（12月21日）晚上一次空中燈光騷上多架無人機失控墮地，一名7歲男孩被擊中，須進行開胸手術，國家運輸安全委員會（NTSB）表示正在調查事件。



事發地點在奧蘭多市中心的伊奧拉湖公園（Lake Eola Park），當時有多架發出紅、綠燈光的無人機在空中表演，突然有幾架機體失控下落。

7歲男孩亞歷山大（Alexander）的家長 Adriana Edgerton 和 Jessica Lumsden 在社交平台上表示，其中一架無人機擊中了孩子並將他撞倒，導致胸部受傷，需要做心臟手術。

他們在眾籌網站GoFoundMe上發起目標50,000美元的籌款，截至週二（24日）下午2時已籌到16,887美元（約131,185港元）。

無人機墜機事故發生後，該市政府在社交平台X（舊稱Twitter）上發布聲明，表示已取消演出。

無人機表演的供應商Sky Elements Drones就事件回應：「我們誠心希望受影響的觀眾能夠全面、迅速康復......我們正與聯邦航空管理局 （FAA） 和奧蘭多市政府密切合作，以致力於弄清楚來龍去脈。」