涉槍殺美國醫保CEO　疑兇否認恐怖主義謀殺等11項控罪

涉嫌槍殺美國聯合健康保險（United Healthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson）的疑犯Luigi Mangione，12月23日在位於紐約市的紐約州最高法院提審。他被紐約檢方控以11項罪名，包括涉及恐怖主義行為的謀殺罪，但他否認所有指控。



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26 歲的Luigi Mangione於19日由賓夕法尼亞州移送紐約，於23日出庭時由兩名庭警押解，身後另有6名人員跟隨。他戴著手銬和腳鐐，白領襯衫外面穿著一件酒紅色毛衣。當法官提出其11項罪名時，他以「不認罪」回應。如果罪名成立，他最高將面臨終身監禁，且不得假釋。

Luigi Mangione另被控4項聯邦刑事罪名，包括跟蹤和謀殺湯普森。目前他尚未就聯邦控罪上庭抗辯，但聯邦法院的法官已於12月19日下令將其關押。

23日在州法院的聆訊僅約30分鐘，下次定於明年2月21日再次出庭。他隨即被押返布魯克林區的聯邦設施——大都會懲教中心（Metropolitan Correctional Center）。

由於民間對醫療保險公司的不滿，此案意外激起坊間同情聲浪。法院外有數十人冒寒聚集，聲援Luigi Mangione及表達對醫療保險的憤怒 。有人反對檢方依恐怖主義罪名起訴，稱「槍殺醫保CEO不致於令他成為恐怖分子。」