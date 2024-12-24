澳洲鐵路工會撤回罷工 悉尼跨年煙花料如期舉行
撰文：官祿倡
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澳洲悉尼海港（Sydney Harbour）每年都會舉行著名的新年煙花表演，今年預計將有多達25萬人參觀。新南威爾斯州鐵路工會早前因薪資問題揚言舉行罷工，政府擔憂或未能滿足人群交通需求，煙花表演面臨取消，但工會與當地政府今日（24日）達成協議，悉尼跨年煙花表演料如期舉行。
當局承諾在跨年夜加開多達1,000趟服務，較平日增加約40%，其中悉尼鐵路公司將增加3,600名工作人員，列車每五分鐘開出一班，直至凌晨2點。
工會律師代表指，工會不再舉行可能對近期的活動造成影響的罷工行動，而所有罷工行動都將以能確保工人和乘客安全的方式進行。
工會與政府進行談判後達成協議，當地政府交通部長Jo Haylen指，工會撤回罷工行動，而公平工作委員會（澳洲的獨立全國性職場關係審裁處）在其中提供協助，「政府因此能為悉尼市民準備配套交通服務。」
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