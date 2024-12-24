澳洲華裔夫妻命案：台裔丈夫生前販毒又欠賭債　陸妻至死不知情

33歲中國大陸女子李卓君（Zhuojun "Sally" Li）和台灣裔丈夫陳家寶（Jai-Bao "Rex" Chen，音譯，又譯陳嘉寶）日前在澳洲悉尼雙雙遇害，外媒最新消息指出，陳家寶不僅因賭博欠下巨額賭債，還曾經販毒，據悉李卓君生前並不知道丈夫賭債金額。



據《每日郵報》報道引述《悉尼先驅晨報》，法庭文件顯示，陳嘉寶曾在2020年一次緝毒行動中被捕。

在悉尼毒品交易網站LeafedOut上，陳家寶綽號「胡克船長」（Captain Hook），他駕駛銀色Holden Vivo轎車在悉尼運送大麻和摻有毒品的食物「edibles」，並被警方盯上。

2020年7月他被警方截停，車上和家中搜出大量等毒品；11月承認7項指控，並被判處12個月的社區懲戒令。

2022年7月，他再次因供應毒品罪被定罪，又被判18個月社區矯正令。

警方調查顯示，供應毒品是陳唯一的收入來源；還有一名女乘客與他合作販毒，但並非其妻子李卓君。據此警方推斷，由於欠下巨額賭債，陳家寶招徠殺身之禍並牽連妻子。