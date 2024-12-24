美國女教師性侵12歲學生並懷孕　判囚25年　曾威脅「分手就自殺」

美國田納西州一名前女老師因強姦一名12歲男學生並懷孕，周五（12月20日）被判25年監禁。她曾向該學生表示，若斷絕關係她「就自殺」。



被告為田納西州蒂普頓縣（Tipton County）的前四年級教師麥康蒙（Alissa McCommon），據《紐約郵報》指，受害者不止一人，麥康蒙承認的強姦兒童、性剝削未成年人等指控，涉及5名受害者。報道指，受害人更可能多達21人。

據田納西媒體《WREG》報道，麥康蒙通過課堂結識青少年，與其一起玩電子遊戲、在社交平台關注他們並結交學生母親，以實施威權。

一名12歲男學生於2021年被麥康蒙性侵。她撥打200多通電話給他，還通過社交平台Snapchat傳送露骨照片。女老師還傳訊息威脅男生不准斷絕關係，否則她「就自殺」。

2023年有家長舉報其對學生發不當簡訊，8月24日她被學校停職，9月8日因性犯罪被捕；但期間保釋出獄又和受害者聯繫，重回監獄。

本就育有2個孩子的麥康蒙告訴12歲男生，自己懷上他的孩子，並準備將其生下。據報DNA檢測證實這一說法。法官把新生兒撫養權判給受害男生母親，女教師將不得與出生後的嬰兒接觸，並且不得假釋、吊銷教師執照、登記為性暴力罪犯。

男生母親表示，麥康蒙「會在地獄裏被焚燒」。