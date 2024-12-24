特朗普想買下格陵蘭　美媒：100％認真　上一任期曾仔細研究

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次談到想美國買下格陵蘭（Greenland），美媒12月23日引述消息人士指，他「100%認真地 」想從丹麥手中買下格陵蘭作為美國領土，以對抗中國和俄羅斯在北極的「擴張」，報道並談到特朗普政府在上一任期就曾仔細研究。



美國《紐約郵報》報道，特朗普要買格陵蘭是100%認真，在他第一任期時，白宮與財政部官員就曾仔細研究如何談判和資助收購過格陵蘭。

2024年12月22日，美國亞利桑那州，圖為特朗普在「美國轉折點」活動中發表講話。（Reuters）

他當時想先爭取格陵蘭較貧窮居民的支持，然後在哥本哈根批准後接收領土。據稱特朗普現在可能仍希望如此。這次擴張領土可能以自由結盟的方式進行，類似美國與名義上獨立的太平洋島國帕勞、馬紹爾群島和密克羅尼西亞之間的關係。

特朗普過去第一次執政時也曾表達想收購格陵蘭的想法，但丹麥和格陵蘭政府即時表示拒絕。

美國財政部前官員Thomas Dans稱在特朗普第一任期結束時，他們試圖找到一個三方共贏的協議：「我們已經準備好做一些事情了。」Thomas Dans還指出，第一次試圖收購失敗是因為不了解格陵蘭人（主要是因紐特人）在丹麥王國的地位。

圖為2021年5月20日，美國國務卿布林肯訪問格陵蘭，從飛機望向窗外可見冰封的地面。（Reuters）

格陵蘭島屬於半自治狀態，有自己的政府，同時受丹麥管轄。Thomas Dans強調2009年《格陵蘭自治法》已經承認島上自決權，並明確獨立道路，這意味着格陵蘭人掌握了改變地位的一切要素。

Thomas Dans還說，格陵蘭人仍然依賴宗主國的經濟援助，島上有豐富的資源卻現金不足，如同處於凍結狀態。他強調該島應自食其力走向新的未來。

美國國務院過去曾表示擔心中國和俄羅斯在北極的擴張，稱他們嘗試獲取自然資源並擴張地緣政治版圖。

報道指若收購未果，美國可能退而求其次，要求在格陵蘭讓美軍發揮更大的軍事作用。