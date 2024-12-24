買下格陵蘭、收回巴拿馬運河　特朗普展現「海外擴張」野心？

除了狂言邀請加拿大當「第51州」，美國當選總統特朗普（Donald Trump）周末在Truth Social的兩則貼文，再次投擲圍繞周邊地區或盟國的震撼彈。他在公佈美國駐丹麥大使人選時再一次提出對該國所屬領地、格陵蘭島的野心，聲稱「為了國家安全和全球各國的自由，美國覺得擁有和控制格陵蘭是絕對有必要的」；又指連結南北美洲的巴拿馬運河對往來的美國海軍和商船收費荒謬，要求當局停止「敲詐」行為，更以全面交還運河作為要脅。



格陵蘭：資源與戰略重地

特朗普早在2019年就曾經覬覦格陵蘭這塊「寶地」，遭到丹麥拒絕，當時外界大多將此視為這位前地產開發商的荒謬妄想，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）則直稱其為「愚人節笑話」，但特朗普對於這塊領土的資源和地緣重要性的判斷卻是現實存在的。

格陵蘭島位於北冰洋要衝，境內稀土、鈾、銅等資源豐富，是由丹麥掌控的自治島。曾在前總統克林頓和奧巴馬時期任職國務院的David L. Goldwyn指出，在用於製造電動汽車、風力渦輪機和其他清潔技術的50種所謂關鍵稀土元素中，在格陵蘭可以找到其中的43種以上。

隨着融冰因全球暖化加速，中國和俄羅斯等國對這一地區資源的興趣也大增。全球金融風暴後，西方投資者對格陵蘭項目的熱情大減，越來越多中國資本參與到格陵蘭的採礦項目中，並一度引發爭議。

格陵蘭是丹麥的自治領土，人口僅有5.6萬人，但當地自然資源豐富。（Getty Images）

第二次世界大戰後，美國時任總統杜魯門就試圖以1億美元收購格陵蘭，作為冷戰時期抵禦蘇聯策略的一部分，但最終未果；1951年，美國與丹麥簽訂防務條約，取得格陵蘭北部圖勒空軍基地的使用權。如今，中、俄以及美國爭奪商業航運和北極航線控制權之際，大國制衡與國家安全的論據依然成立。

不過，格陵蘭自治政府本次也堅決回應：「我們是非賣品，也永遠不會被出售。我們絕對不能失去為自由而進行的漫長奮鬥。」但自治政府也稱，對任何經濟合作持開放態度。

丹麥政府則較為謹慎，首相辦公室發布的一份聲明中寫道，丹麥政府「期待與新政府合作」，並未對特朗普的言論作出進一步的評論。

2024年14月，美國太空總署（NASA）探測發現，格陵蘭島冰蓋下至少30厘米有一座冷戰時期的軍事基地。（NASA）

收回巴拿馬運河？

在另一則貼文中，特朗普則把連接太平洋和大西洋的巴拿馬運河稱為「重要的國家資產」。稱如果巴拿馬政府未能確保運河「安全、高效和可靠的營運」，美國將要求全面交還運河。

運河最早由法國在1881年開始建造，但大多數工作由美國進行，並在1914年完成。美國因在1903年支持巴拿馬獨立獲得運河永久的管轄權，對運河區域進行了長達數十年的管理，直至1999年，前總統卡特（Jimmy Carter）早年與巴拿馬政府簽訂的協議正式生效，管轄權被交由巴拿馬政府，但美國可永久使用該運河。

特朗普表示：「這不是為了別人的利益而給予的，而只是作為我們和巴拿馬合作的象徵。如果這個慷慨捐贈的道德和法律原則沒有得到遵守，我們將要求巴拿馬運河全部歸還給我們。」

近年來，由於運河周遭地區經歷嚴重乾旱，導致水位降低，運河難以正常運作。當局於是設定往來船隻數量限制，提高運河通行費。惟無論加價還是減價，當局都必須遵守中立原則收費，對所有國家一視同仁。不同的航運公司在通過運河時確實需要支付不同的費用，但這取決於船舶的大小和船上的裝載量，而非來源國。

圖為巴拿馬運河港口景觀。巴拿馬運河是美國透過貨櫃船從亞洲進口車輛和商業貨物，以及出口包括液化天然氣等商品的重要水道。（Reuters）

不過，美國作為運河最大的客戶，每年約有四分之三的貨物通過運河，而中國便是緊隨其後的第二大用戶。據白宮經濟顧問布雷納德（Lael Brainard），由此造成的中斷導致供應鏈壓力增加，進而推升通貨膨脹。

特朗普還提出，運河「只能完全由巴拿馬管理，而不是中國或其他任何一方。我們永不會讓它落入不該掌控的人之手」，似乎再指出中國威脅論。目前，運河南北兩端的港口為一間總部位於香港的中國內地公司控制，運河附近五個港口中的兩個港口。

但據政治新聞網站Politico，中國過去20年雖試圖在拉丁美洲擴大影響力，但目前沒有中方商業或政治機構直接參與管理這條關鍵水道的船舶通行，北京近月也未公開表示有意購買運河或擴大對巴拿馬的影響力。巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）亦否定中國、歐共體或任何其他國家控制運河的說法。

2024年8月12日，新加坡馬士基金牛座（MAERSK TAURUS）貨櫃船通過巴拿馬運河的科科利船閘（Cocolí Locks）的擴建河道。（Reuters）

然而，即便特朗普提出合理的依據，卻也沒有現實途徑來收回巴拿馬運河。根據前總統卡特與巴拿馬政府簽訂的中立條約，美國只有在運河的運作因軍事衝突而受到威脅時可以採取行動，但也並非重新控制。

美國智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）的拉丁美洲項目主任本格丹（Benjamin Gedan）則表示：「除非美國再一次入侵巴拿馬，否則收回巴拿馬運河的控制權幾乎沒有迴旋的餘地。」

「特朗普認為美國白白放棄了一些東西，」「對他來說，這是一個國家利用美國的另一個例子。」在特朗普普第一任期內辭去美國駐巴拿馬大使職務的菲利 (John Feeley)表示。

特朗普的「美國優先」可見諸於其近日對一眾鄰國，甚至盟友的威脅。他表示，如果墨西哥和加拿大未能確保各自與美國的邊境安全並遏制毒品販運和非法移民，將對這些國家的進口產品徵收關稅。一連串激進的外交攻勢亦顯示特朗普第二任期將推行對抗性外交政策議程，利用非常規威脅和尖銳要求，試圖施壓盟友和對手，但這些挑釁到底最終落實多少、退讓多少，也是難以預測。