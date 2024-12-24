不滿薪資談判　Starbucks罷工潮擴大到美國300多家門店

Starbucks（星巴克）罷工潮星期二（12月24日）擴大至全美300多家門店，預計超過5000名員工將罷工。



路透社報道，代表全美525家門店員工的Starbucks工人聯合會說，包括紐約、洛杉磯、波士頓和西雅圖在內的12個主要城市的60多家美國門店已於星期一（23日）關閉。

Starbucks與工會之間的談判因工資、人員和工作時間安排等未解決的問題而陷入僵局，引發了罷工。

據工人聯合會網站稱，根據工會合同，福利、工資和工作條件的改善可以以書面形式進行，並且不能在沒有談判的情況下減少。

示威者2024年12月23日在Starbucks分店門外舉牌抗議（Reuters）

工會說，平安夜罷工預計是這家咖啡連鎖店有史以來規模最大的罷工：「罷工是我們展現力量的方式，現在才剛剛開始。」

Starbucks的一名發言人回應說，97%至99%的Starbucks門店將繼續營業並為顧客提供服務，罷工對整體營運的影響「非常有限」。Starbucks在美國擁有1萬多家直營門店。

公司說：「當工會回到談判桌上時，我們準備繼續談判。」

本月早些時候，工人團體拒絕了不立即加薪和未來幾年保證加薪1.5%的提議。工會還說，Starbucks尚未向其員工提出「一份嚴肅的經濟提案」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

