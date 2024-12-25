敘利亞各方達成協議　解散所有武裝派別納入新國防部

據敘利亞國家通訊社12月24日報道，推翻敘利亞巴沙爾政府的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS），其領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa，此前以假名「朱拉尼」自稱）已與其他武裝派別達成協議，各武裝派別將會解散並納入新國防部麾下。



圖為2024年12月22日，土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）到訪大馬士革，與沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa）會面。（Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

報道未就此消息提供更多細節。本月17日，HTS軍事首長Murhaf Abu Qasra（此前化名「哈馬维」，Abu Hassan al-Hamawi）稱，該組織將率先解散，並編入敘利亞武裝部隊。而Murhaf Abu Qasra亦已於21日獲任命名過渡政府的國防部長。

本月8日，HTS宣布解放大馬士革並推翻時任總統巴沙爾（Bashar al-Assad）。沙拉近日在多個場合表示，任何武器都不應在國家控制之外，所有武裝派別必須解散，在新國防部領導下統一軍隊。