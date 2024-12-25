敘利亞各方達成協議 解散所有武裝派別納入新國防部
撰文：蕭通
出版：更新：
據敘利亞國家通訊社12月24日報道，推翻敘利亞巴沙爾政府的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS），其領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa，此前以假名「朱拉尼」自稱）已與其他武裝派別達成協議，各武裝派別將會解散並納入新國防部麾下。
報道未就此消息提供更多細節。本月17日，HTS軍事首長Murhaf Abu Qasra（此前化名「哈馬维」，Abu Hassan al-Hamawi）稱，該組織將率先解散，並編入敘利亞武裝部隊。而Murhaf Abu Qasra亦已於21日獲任命名過渡政府的國防部長。
本月8日，HTS宣布解放大馬士革並推翻時任總統巴沙爾（Bashar al-Assad）。沙拉近日在多個場合表示，任何武器都不應在國家控制之外，所有武裝派別必須解散，在新國防部領導下統一軍隊。
敘利亞聖誕樹遭焚燒 數百人首都抗議促保障基督徒｜有片俄羅斯和埃及外長通電話 討論敘利亞局勢等中東問題敘利亞HTS高層獲任過渡政府防長與外長美國代表團與敘利亞HTS領導人會晤 宣布取消對後者懸紅通緝美國務院3官員訪敘利亞 巴沙爾政權倒台後首次