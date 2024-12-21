美國代表團與敘利亞HTS領導人會晤　宣布取消對後者懸紅通緝

美國外交官代表團12月20日到訪敘利亞首都大馬士革，與推翻巴沙爾政府的沙姆解放組織（HTS）領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa，此前以假名「朱拉尼」自稱）會晤，討論敘利亞政治過渡問題。美方表示會談富有成效，並宣布取消對沙拉的懸紅通緝。



路透社20日報道，代表團成員之一、美國務院中東頂級外交官利夫（Barbara Leaf）稱，沙拉給人一種務實的印象，不過美方將根據行動而不是言語來作出決定，並重申敘利亞新政府應該具包容性，亦必須確保恐怖組織不會構成威脅。

2024年12月20日，美國國務院中東頂級外交官利夫（Barbara Leaf）在敘利亞大馬士革舉行記者會，會場一度發生停電。（Reuters）

他接着表示，沙拉會晤中承諾遵守上述要求，因此他在會晤中告訴對方「美國不會追求正義的回報」，取消對其1000萬美元的懸紅通緝。

報道稱，西方國家政府正逐步向HTS和其領導沙拉接觸，並開始討論是否把HTS從恐怖組織名單中移除。

圖為朱拉尼在2024年12月15日釋出的節目中，於敘利亞大馬士革接受聯合國敘利亞特使訪問。（Reuters）

沙拉12月18日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，敘利亞因戰事而損耗巨大，不再是鄰國或西方的威脅，並呼籲國際社會解除對敘制裁。