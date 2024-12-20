美國務院3官員訪敘利亞　巴沙爾政權倒台後首次

美國務院表示，拜登政府高級外交官員周五（20日）在大馬士革（Damascus）會見由沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導的敘利亞新政府，這是巴沙爾（Bashar al-Assad）政權遭推翻後，首次有美國外交官員到訪大馬士革。



根據路透社，3名前往大馬士革的拜登政府高級外交官員分別是美國務院中東頂級外交官利夫（Barbara Leaf）、總統人質事務特使卡斯滕斯（Roger Carstens）和新任命的高級顧問Daniel Rubinstein目前負責領導國務院在敘利亞的事務。

發言人表示，在會議上，美國官員將與HTS代表討論一連串原則，華府希望敘利亞在政治過渡中，包含的原則，例如包容和尊重少數族群的權益，他們也會直接與敘利亞人民接觸，聆聽他們對敘利亞未來的看法，以及了解美國能夠如何幫助他們。