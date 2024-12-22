敘利亞HTS高層獲任過渡政府防長與外長
撰文：官祿倡
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推翻敘利亞巴沙爾政府的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）兩名高層12月21日與22日獲新執政團隊任命，軍事首長Murhaf Abu Qasra擔任過渡政府的國防部長；Asaad Hassan al-Shibani擔任外交部長。
路透社引述敘利亞官方消息人士報道，Murhaf Abu Qasra此前化名Abu Hassan al-Hamawi在巴沙爾政府倒台前曾領導HTS多場軍事行動。Asaad Hassan al-Shibani週六（21日）就獲任外交部長，這任命旨在「回應敘利亞人民建立帶來和平與穩定的國際關係的願望」，他先前負責領導反政府武裝在伊德利卜省（Idlib）成立的政府的政治部門。
HTS的高層在推翻巴沙爾政府前，多以化名參與反政府行動，該組織領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa），此前以「朱拉尼」（Abu Mohammed al-Jolani）自稱。他周六與各武裝派系會談，討論「新敘利亞的軍事機構形式」。
敘利亞過渡政府總理巴希爾（Mohammed al-Bashir）本週指出，國防部將善用前反抗軍派系及脫離巴沙爾政府軍隊的軍官，以進行重組。
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