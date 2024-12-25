敘利亞基督徒參加聖誕彌撒　自巴沙爾政權垮台以來首次

敘利亞基督徒12月24日參加了自12月初敘利亞前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）被推翻以來的首次平安夜禮拜，大批民眾齊集首都大馬士革聖母教堂（the Lady of Damascus Church），他們手舉蠟燭，在教堂裹唱着聖詩。



由於擔心會發生針對基督教場所的暴力事件，這場禮拜儀式是在戒備森嚴的情況下進行。教堂周圍停泊着幾輛屬於目前執政的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）的農夫車。

HTS領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa，此前以「朱拉尼」自稱）曾告訴基督徒和其他團體，稱他們在其組織管理的敘利亞下將會是安全的。沙拉成立新政府後，與各種武裝派別展開溝通，說服他們加入國家軍隊，由新的國防部指揮。他日前還宣佈天主教聖誕節為公共假期等，政府辦公室將於 12 月 25 日和 26 日關閉。

2024年12月25日，在敘利亞大馬士革，信徒們在大馬士革的聖母教堂（the Lady of Damascus Church）參加聖誕節早晨的彌撒。（Reuters）

不過，當地不少宗教人士對目前執政的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）的態度多有質疑，因沙拉作為遜尼派穆斯林伊斯蘭組織的前領導人，其立場將基督徒視為異教徒。

2024年12月24日，在敘利亞大馬士革的Bab Touma社區，人們聚集在敘利亞新統治者所採用的旗幟和聖誕樹旁，抗議焚燒的聖誕樹的行為。（Reuters）

在儀式前數個小時，數百名示威者於大馬士革抗議，他們譴責敘利亞中西部哈馬省北部鄉村發生的聖誕樹被燒毀事件。

2024 年12月23日，敘利亞在巴沙爾政權垮台之後的事實領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa）身穿西裝。（Reuters）

焚燒聖誕樹是自巴沙爾政權倒台以來發生的幾宗針對基督徒的事件之一。本月18日，一名身份不明的槍手向哈馬市一座希臘東正教教堂開槍，並試圖進入教堂內摧毀十字架，並砸碎墓地裹的墓碑；早前，大馬士革一個以基督教為主的社區巴布圖馬(Bab Touma)，則有人用揚聲器大聲播放聖戰歌曲。。