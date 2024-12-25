聖誕節來臨　北美防空司令部NORAD實時追蹤聖誕老人行程

今天是12月25日聖誕節。北美防空司令部（NORAD）表示，他們正在追蹤聖誕老人。



位於美國科羅拉多州的北美防空司令部稱，他們憑藉雷達、感應器和飛機，從聖誕老人離開北極的那一刻起，密切關注著他和他的雪橇。北美防空司令部追蹤聖誕老人的網站有9種語言可供選擇，包括英文、日文、韓文、葡文和中文等。

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北美防空司令部指，他們將再次分享所有這些細節，以便每個人都可以在聖誕前夕開始聖誕老人環遊世界時一同追蹤他。

追蹤聖誕老人的傳統始於1955年，當時報章印錯電話，擔任NORAD值班指揮官的空軍上校舒普（Harry Shoup）接到一名小朋友撥來的電話，小朋友以為自己在打給聖誕老人，隨着更多的來電，為了不讓小朋友失望，司令部於是將錯就錯，認真接聽孩子們的來電，並實時公布聖誕老人的行蹤。