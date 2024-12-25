英國凱特王妃主持聖誕音樂會　平安夜呼籲大眾要有同理心

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）早前主持的聖誕音樂會，錄播片段在12月24日平安夜播出，她指聖誕是愛與仁慈的節日，呼籲大眾要有同理心。



這次聖誕音樂會於本月初舉行，主題是愛與同理心。當日，凱特身穿帶有黑色蝴蝶結的喜慶紅色外套連身裙，在倫敦著名的西敏寺教堂主持了第四屆名為「皇家頌歌：聖誕節相聚」（Royal Carols: Together at Christmas）活動。

凱特指，聖誕的精神在於愛、仁慈和寬恕，呼籲大眾選擇愛而非恐懼，並祝願民眾聖誕快樂。她說：「聖誕是我全年最喜愛的日子之一，這是禮物、裝飾和大吃大喝的季節，但也是放慢腳步，為人與人之間的事思考的時間。」

在整個儀式中，凱特一直與威廉王子和喬治小王子（Prince George）、夏洛特小公主（Princess Charlotte，又譯夏綠蒂公主）與路易小王子（Prince Louis）在一起。今年3月，凱特宣布患上癌症，之後接受手術和化療，再經歷一段康復期，她近月逐步恢復履行部分王室公職。