威廉凱特發全家福溫馨賀卡　預祝國民聖誕新年快樂｜有片

英國媒體報道，威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）在社交平台發布一張附有他們和3名子女溫馨合照的賀卡，提前祝願國民聖誕和新年快樂。



威廉王子與凱特王妃在他們的IG帳戶分享附有全家福的賀卡：

英國天空新聞（Sky News）12月19日報道，威廉與凱特在賀卡附上一張他們全家，包括3名子女，喬治（Prince George）、夏洛特（Princess Charlotte）及路易（Prince Louis），在諾福克郡（Norfolk）拍攝的動人照片。

報道引述一名王室消息人士指，威廉與凱特已按照計劃抵達諾福克郡，將按照傳統，與其他王室成員在桑德林漢姆莊園（Sandringham House）共渡聖誕節。

2024年12月19日，英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）在社交平台發布一張附有與3名子女合照的賀卡，預祝民眾聖誕及新年快樂。（IG@princeandprincessofwales）

報道指，威廉王子曾表示2024年是他人生中最艱難的一年，因為他的妻子凱特和父親查理斯國王（King Charles III）都因患上癌症而需要接受治療。

凱特今年3月透過短片表示，她在2024年1月接受手術後進行檢查，發現自己患上了癌症，正接受預防性的化療。

凱特然後在9月表示，她已完成癌症預防性化療的療程，並將逐步恢復履行部份公職。

2024年12月19日，英國威廉王子（Prince William，左二）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales，中）在社交平台發布一張附有與3名子女，路易（Prince George，左一）、夏洛特（Princess Charlotte，右二）及喬治（Prince George，右一）合照的賀卡，預祝民眾聖誕及新年快樂。（X@KensingtonRoyal）

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凱特12月6日晚以一襲紅裙套裝現身倫敦西敏寺（Westminster Abbey）主持聖誕頌歌會，予人感覺狀態甚佳。