凱特王妃亮麗現身主持聖誕頌歌會　分享兒女溫馨故事｜有片多圖

英國媒體報道，凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）12月6日晚在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）主持聖誕頌歌會（Together at Christmas Carol Service），丈夫威廉（Prince William）與三名子女皆有出席活動。凱特王妃更向媒體分享一個路易小王子（Prince Louis）與其姐夏洛特（Princess Charlotte）之間的溫馨小故事。



凱特王妃與威廉王子在社交媒體分享出席聖誕頌歌會的花絮影片：

從英國天空新聞（Sky News）6日晚上發布的影片可見，凱特身穿她的摯愛品牌Alexander McQueen的紅色外套大衣，而女兒夏洛特也身穿紅色大衣。丈夫威廉、兩名小王子喬治與路易也配上紅色的領呔，似乎紅色是他們一家今年聖誕頌歌會的打扮主題。

據報道，凱特去年聖誕節過後數週，就入院進行腹部手術，並於術後檢查確認患癌，其後隨即展開預防性化療。威廉與凱特的生活也因此出現翻天覆地的變化。

凱特在天空新聞的影片中向一名出席頌歌會的嘉賓坦承，過去一年十分困難，她從未預想過會如此艱難。猶幸凱特進行的化療順利，今年9月已完成治療。

報道指，這次是凱特連續4年主持在西敏寺舉行的聖誕頌歌會。她對於這場活動的細節親力親為、並且會定期在溫莎堡開會討論。而她在活動當日也提早到達現場，打點一切，親自監督活動的安排和執行。

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凱特亦向與會嘉賓透露一則兒女的窩心小故事，她數週前曾提醒路易小王子不要告訴姐姐夏洛特頌歌會有芭蕾舞表演，原因是夏洛特十分鐘情芭蕾舞演出，凱特希望給她一個驚喜。

凱特表示，路易小王子起初爽快答應她的請求，但其後不斷詢問母親是否可以「反口」與姐姐分享，多次表示「快忍不住了」。凱特與嘉賓們都同意「要守住這個承諾」對於一名6歲的小男孩來說都是不簡單的事情。