澳洲海灘驚現恐怖生物　像深藍色手指交叉　科學家指從未見過

英國媒體報道，澳洲一個家庭近日在海灘遊玩時，在海灘上意外發現一種外型詭異的生物，呈深藍色管狀，像手指交叉在一起。有科學家看過現場影片後表示從未見過這物種，推測牠們體內可能含有劇毒，建議民眾不要觸碰或進食。



英國《鏡報》（The Mirror）12月19日報道，居於澳洲新南威爾斯州（New South Wales）貝特曼斯灣（Batemans Bay）附近的卡薩爾女士（Mrs. Cassar），近日帶其5歲的兒子前往海灘戲水，兒子其後在衝浪板上看見奇特生物。

卡薩爾隨即拍片並上傳到社交媒體，請教網民是否曾見過這種生物，又問其是否有毒，深怕她與兒子接觸後會受感染。

英國媒體報道，澳洲一個家庭近日在海灘遊玩時，在海灘上意外發現一種外型詭異的生物，呈深藍色管狀，像手指交叉在一起。有科學家看過現場影片後表示從未見過這物種，推測牠們體內可能含有劇毒，建議民眾不要觸碰或進食。（卡薩爾女士提供照片）

卡薩爾表示，這隻奇異生物呈深藍色，看起來是多條管狀，每條都是單一的生物，然後聚集並附在一塊石頭上。

卡薩爾又指：「我以為它看起來可能與平時不同，因為它要不已經死掉，或者已離開了水。我沒有觸碰它，只是碰了它依附的岩石。我把它留在水里，並確保我的兒子沒有碰到這隻生物。」

據報道，有「珊瑚教父」（The Godfather of Coral）之稱的科學家華朗（John Veron）看到奇異生物的照片後表示驚訝，直言它有點奇怪，自己從未見過。

他仔細端詳後，認為很可能是一種海葵（Isaurus, a genus of zoanthid）。專門研究珊瑚的海洋生物學家Rosemary Steinberg則表示，沒有親眼看見很難正確辨認生物，但她認為肯定是一種海葵（zoantharian）。

英國媒體報道，澳洲一個家庭近日在海灘遊玩時，在海灘上意外發現一種外型詭異的生物，呈深藍色管狀，像手指交叉在一起。有科學家看過現場影片後表示從未見過這物種，推測牠們體內可能含有劇毒，建議民眾不要觸碰或進食。（卡薩爾女士提供照片）

Rosemary Steinberg又指，這類生物只有在特定情況下才會釋放劇毒，觸摸或觀察通常不會中毒，但絕對不可食用。如果曾觸碰到牠們，在觸碰自己的嘴巴和眼睛前應先洗手。

她表示，這種海葵生物和水母一樣有刺細胞，但最多只會造成輕微刺激，牠們白天會收起觸手，像是在海底的詭異手指，晚上就會張開觸手，就像水中盛放的雛菊。