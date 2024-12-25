多家企業向特朗普就職禮捐款　包括日本豐田　總數逾1.5億美元

多家企業和高管將向美國當選總統特朗普（Donald Trump）明年1月20日的就職典禮捐款，包括日本豐田公司、美國福特汽車和通用汽車等車企。



新華社引述美國媒體報道，豐田（Toyota）、福特汽車（Ford）和通用汽車（General Motors）日前宣布分別表明將捐贈100萬美元（約777萬港元）。

福特汽車和通用汽車也將為就職典禮贈送汽車，但豐田公司則不會贈車。

2024年11月6日，特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。（Reuters）

除了車企，一些大型企業和高管近期也紛紛表達捐款意願。亞馬遜、Facebook母公司、電召車公司Uber也表明將分別捐款100萬美元，羅賓漢市場公司（Robinhood Markets）則計劃捐款200萬美元（1,553萬港元），OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）、Uber公司行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）計劃以個人名義分別捐款100萬美元。

特朗普2017年第一任期的就職典禮共募得創紀錄的1.07億美元（約8.3億港元）。據美國廣播公司（NBC）報道，目前各界承諾捐款給明年就職典禮的金額已超過1.5億美元（約11.7億港元），有望打破之前的籌款紀錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

