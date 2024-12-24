福特、通用將向特朗普就職基金各捐贈100萬美元

繼美國大型科技公司爭先恐後「砸錢」討好當選總統特朗普後，大型車企緊隨其後，也開始排隊「撒幣」。



據路透社、《國會山報》報道，當地時間周一（23日），美國福特（Ford）汽車公司和通用（GM）汽車公司的發言人相繼宣佈，兩家公司將分別為特朗普明年1月的就職典禮基金捐贈100萬美元，並附帶提供一支「車隊」。目前尚不清楚這些車企捐贈車輛的具體數量和類型。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，來自美國車企巨頭的捐贈，正值特朗普提議的政策可能對其業務產生重大影響之際。報道稱，特朗普勝選後，多次威脅稱將對從墨西哥和加拿大進口的汽車廣泛徵收關稅，同時揚言將取消電動汽車稅收抵免，這將讓正在電動汽車領域大力投入的福特等底特律汽車製造商面臨諸多風險與挑戰。

美國《福布斯》雜誌網站報道稱，福特為特朗普2017年的就職典禮曾捐贈了25萬美元。這回砸下如此重金，意在希望特朗普能回心轉意，放棄實施關稅政策的念頭，並繼續維持電車補貼優惠，以保障自身企業利益。

2023年9月17日，美國密歇根州有汽車工人在福特（Fored）廠房外遊行。（路透社）

福特汽車首席執行官吉姆·法利（Jim Farley）本月告訴媒體，他相信特朗普會願意聽取這些車企對這些行動的看法。

「（鑑於）福特在就業方面的表現以及在美國經濟和製造業中的重要性，可以想見政府會對福特的觀點非常感興趣」，他說。

《底特律自由新聞報》補充道，當時法利還表示，他的領導團隊正在密切留意華盛頓的政策變化，但不會對特朗普重返總統寶座感到恐慌。

「經過120年的發展，我們對於政策變化已經積累了相當豐富的經驗。」他進一步指出，福特11月在美國的銷量中有近14%是混合動力車或電動車，「我認為福特已經做好了充分的應對準備」。

通用汽車在底特律的一家車廠。（Reuters）

同樣，通用汽車的首席執行官瑪麗·巴拉（Mary Barra）也表示，根據過去的談話經驗，她相信特朗普會「非常認真地傾聽」車企意見與訴求。

路透社上周（16日）根據一份提議文件稱，特朗普的過渡團隊正建議「全面改革」拜登政府的電動汽車產業鏈相關政策，不僅準備取消對電動汽車和充電樁的補貼，還計劃升級對來自中國的汽車、汽車零部件和電池材料的圍堵限制措施。

此舉預計將對美國電動汽車行業造成衝擊，無疑會導致美國電動汽車銷售放緩，並使美國市場在全球競爭格局中進一步落後於世界其他地區。不過，按照馬斯克本人在7月與投資者的電話會議上的說法，取消聯邦稅收抵免可能會使特斯拉長期受益，因為其他競爭對手遭到了「毀滅性」打擊。

分析認為，特朗普上台將導致通用、福特等無法繼續大力車企無法持續大力推進電動汽車投資計劃，從而使得特斯拉得以進一步鞏固市場優勢地位。在美國，特斯拉（Tesla）Model 3的起價約為4.2萬美元，根據美國專業汽車評價公司出版的「凱利藍皮書」的數據，這一價格遠低於美國電動汽車的平均價格。10月美國電動汽車的平均價格穩定在近5.7萬美元。

當地時間11月26日，美國候任總統特朗普在其社交媒體帳號發表貼文，將對來自加拿大和墨西哥的商品征收高達25%的新關稅。（觀察者網）

《福布斯》雜誌網站指出，福特和通用是最新向特朗普捐款的一批公司，和與近來「踏破」海湖莊園門檻的眾多科技公司、億萬富翁如出一轍，試圖通過這種方式尋求強化與新任總統之間的關係紐帶。

《華爾街日報》爆料稱，和特朗普積怨已久的「臉書」創始人扎克伯格日前向特朗普的就職基金捐贈了100萬美元。這是扎克伯格首次向就職基金捐款，被普遍認為是為修復並加強與特朗普之間關係而採取的最新舉措。

緊隨其後，貝索斯（Jeff Bezos）的亞馬遜也宣佈將向就職基金捐款100萬美元。該公司還會在旗下平台轉播就職典禮，相當於再多捐了100萬美元。亞馬遜為特朗普2017年的就職典禮只捐了約5.8萬美元，此舉也被視作貝索斯積極與特朗普緩和關係的表現。

OpenAI的CEO 奧爾特曼（Sam Altman）也加入了向特朗普就職基金捐款的行列，他將以個人名義捐款100萬美元。（Reuters）

AI領先企業OpenAI的CEO 奧爾特曼（Sam Altman）也加入了向特朗普就職基金捐款的行列，他將以個人名義捐款100萬美元。2013年後，他只給民主黨人捐過款；當地時間13日，美國第二大銀行美國銀行亦正式宣佈將參與捐款，具體金額尚未決定。在特朗普上回的就職典禮上，美國銀行就是兩大銀行捐款者之一。

據《紐約時報》3日報道，一份名為「特朗普萬斯就職委員會福利」的清單列舉了捐款100萬美元或200萬美元的福利，此外，捐款金額達到精英級別的捐贈者將獲得明年1月17日至20日期間8場就職活動的6張門票。

報道稱，捐贈者和公司向總統就職委員會投入大筆資金以支持總統，同時也是為了討好將要執政四年的政府，這是大選後的慣例。捐贈者可以向總統就職委員會捐款的金額沒有限制，但超過200美元的捐款需要向聯邦選舉委員會披露。據此前報道，特朗普的第一任期的就職委員會籌集了1.07億美元，2018還年因非法接受外國捐款受到聯邦檢察官的調查。

本文轉載自觀察者網

