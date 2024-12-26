敘利亞阿拉維派聖地傳遇襲 觸發全國多地示威 至少兩市實施宵禁
撰文：蕭通
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敘利亞局勢仍然不穩，據多家敘利亞媒體12月25日報道，多個省份當天爆發抗議，造成人員傷亡。中部城市霍姆斯（Homs）和沿海城市杰卜萊（Jableh）已宣布宵禁。消息指出，示威由前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）所屬的什葉派分支——阿拉維派（Alawites）發起，原因網上流傳一段阿拉維派聖地遭攻擊的視頻，觸發不滿。
據敘利亞媒體稱，敘西部沿海多個城市、首都大馬士革、中部霍姆斯市，以及哈馬省（Hamah）農村地區等，25日均有群眾示威。路透社報道，這些地區多為阿拉維派聚居地。其中霍姆斯市的警方稱，示威引發騷亂及造成傷亡。
官方指網上流傳「舊視頻」 斥有意挑撥人民不和
消息指出，當日網上流傳短片稱，北部阿勒頗一處阿拉維派聖地被燒毀，且有5名工作人員被殺，引起該派系成員憤怒。敘利亞內政部新聞辦公室發聲明稱，該段視頻為「舊視頻」，發生在沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）推翻巴沙爾政權之前，斥有人在當前敏感階段，藉發布片段挑撥人民不和。
此外，該聲明指位於沿海地區的一些前朝殘餘勢力，25日亦利用謠言襲擊內政部武裝人員，造成多人傷亡。
據當地媒體報道，霍姆斯市警方已宣布於25日傍晚6時至翌晨8時實施宵禁，杰卜萊市政府亦宣布於25日晚上8時至翌晨8時宵禁。
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