韓國憲法法院明啟動尹錫悅彈劾案首次庭前會議

韓國憲法法院12月27日將啟動，針對緊急戒嚴事件所引發的總統尹錫悅彈劾案的審理流程。這是該國憲政史上憲法法院審理的第3宗總統彈劾案。



據韓聯社報導，當地法律界今日傳出消息，指憲法法院明日下午2時對總統彈劾案進行首次庭前會議，在正式庭審之前整理爭議焦點，並制定審理計劃。預計尹錫悅彈劾案的庭前會議將進行兩到三次，之後再進入正式庭審。

但尹錫悅一方目前尚未提交代理人授權委託書，若他不到庭，審理程序恐陷入空轉。屆時法院庭或僅聽取申請人方面，即國會代理人的基本立場和舉證計劃，也可能重新安排日程要求尹錫悅方面出庭。據報，尹錫悅最快將於明日就彈劾案審理發表立場。

2024年12月24日，尹錫悅與夫人金健希平安夜在首爾官邸進行聖誕禮拜（韓國總統辦公室）

另外，在野黨計劃今日在國會全體會議上推動處理3名憲法法院法官候選人任命案。相關的任命案獲通過需要現任議員過半出席，且出席議員有過半數投贊成票。代行總統職權的國務總理韓悳洙此前要求朝野，就其能否行使憲法法官任命權的問題達成協商一致。

民主黨對此表示，如果韓悳洙拒絕任命，將對其發起彈劾；國民力量則表示，若民主黨強行通過任命案，將向憲法法院申請許可權爭議裁決。