墨西哥銷毀超過40萬顆芬太尼藥丸　應對特朗普關稅威脅

墨西哥繳獲並銷毀40多萬顆含有芬太尼的藥丸，以及6噸用來製作這類毒品的化學原料。



法新社報導，墨西哥總檢察長辦公室星期三（12月25日）發聲明說，當局在墨西哥西部哈利斯科州的多次行動中繳獲這些毒品。

當局繳獲41萬6751顆和6.9公斤芬太尼、990顆乙醯氨基酚（acetaminophen），以及超過6噸的20種不同的化學原料，當局隨後已全部銷毀這些毒品。

即將上任的美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）早前警告，如果墨西哥無法遏制毒品走私和非法移民湧入美國，他將在上任後對墨西哥出口商品徵收25%的關稅。

圖為2024年12月22日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在亞利桑那州鳳凰城出席保守派的AmericaFest 活動。（Reuters）

墨西哥目前已加大打擊合成毒品販運的力度，尤其是芬太尼。

12月初，墨西哥政府宣布繳獲超過100萬顆芬太尼藥丸，墨西哥安全部長哈富奇稱這是「史上繳獲的最大一批芬太尼」。

芬太尼是一種合成阿片類藥物，效力是海洛英的50倍，與美國數以萬計的過量服用死亡有關。

墨西哥是此藥物及製造這類藥物的主要販運路線之一，這些化學品大部分來自中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

