回應特朗普徵關稅　墨西哥檢1.1噸芬太尼破紀錄　日拘5200偷渡客

針對美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言加徵關稅，墨西哥連日加強打擊毒品及非法移民。墨西哥安全部隊12月4日表示，在西北部錫那羅亞州（Sinaloa）查獲歷來最大宗芬太尼（fentanyl）案，繳獲1,100公斤芬太尼。另外，墨西哥前一天截獲逾5,200偷渡客，為歷來單日最多。特朗普上月底表示，上任首日即對墨西哥及加拿大進口產品開徵25%關稅，直至毒品及非法移民問題有改善。



圖為2024年11月6日，墨西哥總統總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）在美國大選後會見記者。（Reuters）

墨西哥安全部隊4日稱，根據情報搜查錫那羅亞州市鎮Ahome的兩幢房子，共查獲的1,100公斤芬太尼，足夠製造2,000萬劑毒品，料市值達4億美元。而在搗破此案前，錫那羅亞的幫派暴力不斷惡化，販毒集團之間持續衝突。

總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，這是經過長時間調查的行動，終於得出成果。路透社指出，今次行動或反映墨西哥政府策略的改變，前總統洛佩斯（López Obrador）持續否認該國是芬太尼的生產中心。

圖為墨西哥當局2024年12月4日發布的圖片，顯示查獲大量芬太尼。（Reuters）

與此同時，墨西哥當局還表示，3日在全國逮捕逾5,200名移民偷渡者，以阻止他們進入美國邊境。