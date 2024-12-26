阿塞拜疆航空客機墜毀　哈薩克確認38死29人生還

阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）一架客機周三（25日）在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，據哈薩克緊急情況部公布，目前確認38人死亡、29人生還。當局指出，出事客機共載有62名乘客、5名機組人員。此前有報稱，飛機黑盒已被找到，失事現場附近地區宣布進入緊急狀態。



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哈薩克當局指出，該國副總理博祖姆巴耶夫（Kanat Bozumbayev）同日在阿克套會見阿塞拜疆代表團，確認空難已造成38人死亡。他又稱，事件正由哈薩克檢察院、內務部和國家航空局的監督下進行調查。

博祖姆巴耶夫指出，29名傷者包括兩名兒童，在醫院接受治療，其中11人傷勢嚴重但無生命危險，其餘傷勢中度。

據哈薩克交通部門稱，62名乘客中分別為：37名阿塞拜疆公民中23人死亡、14人倖存；16名俄羅斯公民中7人死亡、9人生還；6名哈薩克國民全部罹難；3名吉爾吉斯國民全部生還。5名機組人員有3人倖存。

據報道，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）已向阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）致哀。

俄媒：阿塞拜疆航空暫時停飛涉事航線

墜毀客機屬於阿塞拜疆航空，編號為J2-8243，機型為Embraer 190。由阿塞拜疆首都巴庫（Baku）起飛，原定飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny）。

俄羅斯塔斯社（TASS）援引消息稱，阿塞拜疆航空決定暫停該航線所有班機，直到今次空難有調查結果。