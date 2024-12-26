英國威廉王子或提前登基？　查理斯傳密會凱特「討論交棒」

英王查理斯三世（King Charles III）和媳婦凱特王妃（Kate Middleton）年初先後公開罹癌消息後，有消息指威廉王子（Prince William）與凱特已開始為登基做準備。美媒23日引述消息稱，查理斯三世近日與凱特密會，商討威廉的登基計劃。



有消息人士對美國娛樂八卦網站Radar Online表示，查理斯三世與凱特近來關係非常親密，二人在對抗癌症的過程中給予彼此莫大安慰，近日更私下會面。

消息指，查理斯三世讓凱特王妃獲得充分休息、恢復健康，從而能更好的為「接棒」做準備，而白金漢宮也在優先 「確保凱特和威廉盡可能平穩接權」。

圖為2024年12月25日，英王查理斯三世（King Charles III）與其他王室成員，按傳統到英格蘭東部的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）過節，並一同參加教堂禮拜。（Reuters）

英國王室傳記作家史密斯（Sally Bedell Smith）本月則对《人物》雜誌透露，由於英王查理斯三世的病情，凱特及威廉王子正為更早登基做準備。她表示：「雖然國王以對履行職責保持着一如往常的決心，但他不得不接受癌症治療的限制，因此威廉一直在承擔更多的責任，他和凱特也比預期更早地為未來的角色做準備」。

王室內部人士11月向《美國週刊》（US Weekly）透露，王室工作人員在2023年5月國王加冕後已開始制定繼任計劃。