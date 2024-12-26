阿塞拜疆航空客機墜毀：傳遭俄防空系統擊落　克宮籲待調查結束

一架阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機周三（25日）從阿塞拜疆首都巴庫飛往俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼，中途據指因大霧改道，在前往哈薩克阿克套備用機場的途中墜毀，機上67人中38人死亡，事件原因尚在調查中。克里姆林宮警告外界不要散布對事件原因的揣測。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）對媒體表示，目前調查正在進行中，「在調查得出結論之前提出任何假設都是錯誤的。我們當然不會這樣做，任何人也不應該這樣做。我們需要等待調查完成。」

路透社引述4名了解調查情況的阿塞拜疆消息人士稱，飛機是遭俄羅斯防空系統所擊落。歐洲新聞台（Euronews）也引述阿塞拜疆政府消息指，俄羅斯防空系統「鎧甲-S」（Pantsir-S）當時發射一枚地對空導彈，應對格羅茲尼（Grozny）上空的無人機活動，期間導彈擊中客機並在飛機旁邊爆炸。

這些穿孔的原因尚未確認，但有分析認為，機身上的損壞痕跡疑似為防空導彈爆炸產生。隸屬烏克蘭國安委員會的反虛假信息中心主任奧瓦連科（Andriy Kovalenko）事後也在社交媒體X上表示，飛機是被俄羅斯的防空系統擊落。

據阿塞拜疆國家通訊社Azertac，航空公司最初聲稱飛機是因與鳥群相撞墜毀，俄羅斯聯邦航空署（Rosaviatsia）也指飛機在與鳥群相撞後墜毀，惟飛機墜毀後的視訊和影像顯示機身有穿孔，看起來類似彈片或碎片造成的破損。

哈薩克參議院主席Maulen Ashimbayev表示，有關部門已成立委員會來調查這次墜機事件，參與的代表來自哈薩克、阿塞拜疆和俄羅斯。