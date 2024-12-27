加沙採訪車遭轟炸5記者罹難　以軍：精準鎖定聖戰組織成員

以色列12月26日繼續空襲加沙地區，造成至少31人死亡，當中一輛採訪車上的5名記者。以軍承認是「精準鎖定」該輛車，並指車上有哈瑪斯盟友「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）的成員。



加沙衛生部門稱，中部努賽賴特（Nuseirat）的奧達醫院（Al-Awda hospital）外一輛汽車清晨遭空襲，該車屬於當地電視台Al-Quds Al-Youm，5名記者喪生。

路透社引述巴勒斯坦記者組織Palestinian Journalists Union稱，記者所乘坐的車輛有「媒體採訪車」字樣，平常供記者用於採訪奧達醫院，以及當地難民營的狀況。

記者防彈衣蓋遺體 同日5醫護人員被炸死

當日稍後時候，數十名親屬和同事為5名死者舉行葬禮，印有「PRESS」字樣的藍色防彈衣放在遺體上。非政府組織「保護記者協會」（Committee to Protect Journalists，CPJ）稱，自以巴戰爭爆發以來，已有超過130名巴勒斯坦記者殉職。

另外，加沙衛生官員表示，包括一名兒科醫生在內的5名醫護人員，當日在加沙北部邊緣的拜特拉希亞（Beit Lahiya）被以軍炸死。