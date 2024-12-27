美國華盛頓州動物保護區爆禽流感　20大型貓科動物染疫亡

美媒12月26日稱，美國華盛頓州的一個動物保護區爆發跨物種禽流感，目前已有20隻大型貓科動物死亡。



美媒《紐約時報》26日報道，保護區負責人馬修斯（Mark Mathews）表示，區內的美洲獅群11月首先感染禽流感，數日後其他動物也開始發病。至11月23日首隻染病美洲獅病逝，其他染病動物隨後情況惡化相繼死去。

馬修斯稱，此前園內總共有37隻貓科動物，但截至25日園內只餘下17隻貓科動物，其中一隻動物情況危殆，3隻正在康復中。

馬修斯表示，保護區正與政府部門追查病毒來源，懷疑野鳥的糞便跌入飼養區，或餵飼動物的禽肉受到污染。

馬修斯提到，為了徹底消毒，職員正收集園內所有稻草和有機物，焚燒後再為園內每一個角落消毒，儲存於冷藏庫的全部食物也須進行消毒，整個過程預料耗時數月。

美國華盛頓州一個動物保護區爆發跨物種禽流感，截至2024年12月25日目前已有20隻大型貓科動物死亡。圖為涉事動物保護區Wild Felid Advocacy Center of Washington於4日在社交媒體Facebook上傳區內大型貓科動物的照片。（FB@Wild Felid Advocacy Center of Washington）

該保護區在聲明中表示，該設施目前已被隔離關閉，直至另行通知。