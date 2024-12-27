巴拿馬總統：運河通行費標準公開透明　不會只向美國船隻減價

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）說，巴拿馬運河主權屬於巴拿馬，絕不存在任何重新談判的餘地。巴拿馬運河如今由巴拿馬人自主管理，通行費標準制定程序公開透明，不會給美國船隻單獨降價。



穆利諾12月26日在記者會上回答新華社記者提問時說，美國在控制巴拿馬運河時給予巴拿馬的經濟補償微乎其微。巴拿馬人付出數代人的努力才成功收回運河主權，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關於「收回」巴拿馬運河的言論無視歷史事實。

穆利諾認為，特朗普發表相關言論純粹是出自「地緣政治的恐懼」。他指出，巴拿馬運河如今由巴拿馬人自主管理。

2024年8月12日，巴拿馬運河，圖為新加坡貨船通過運河。（Reuters）

穆利諾還提醒特朗普，巴拿馬運河與美國經濟緊密相連，保障運河正常運行對美國進出口貿易至關重要。他強調，巴拿馬運河通行費標準制定程序公開透明，不會給美國船隻單獨降價。

特朗普近日多次聲稱運河是「美國重要國家資產」，威脅將「收回」巴拿馬運河。穆利諾上22日就此發表聲明回應說，巴拿馬運河及毗鄰區域永遠屬於巴拿馬，巴拿馬的主權和獨立不容談判。哥倫比亞、智利、墨西哥、委內瑞拉等拉美多國隨後紛紛表態，支持巴拿馬捍衛運河主權。

本文獲《聯合早報》授權轉載

