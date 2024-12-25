巴拿馬示威者焚燒畫像 抗議特朗普威脅索回運河
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國當選總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）威脅要索回巴拿馬運河控制權，引發巴拿馬人不滿，數十人聚集在美國使館外抗議。
法新社報導，數十名示威者星期二（12月24日）在美國大使館外，高呼「特朗普畜生，別管運河」和「滾開，入侵的外國人」等口號，也有些人舉着橫幅，上面寫着「特朗普，巴拿馬的公敵」。
聯合組織抗議活動的建築工會領導人門德斯說：「巴拿馬是一個主權領土，這裹的運河屬於巴拿馬。 特朗普和他的帝國妄想不能在巴拿馬佔有哪怕一厘米的土地。」
特朗普上星期六（21日）猛烈抨擊美國船隻通過巴拿馬運河的不公平收費，並暗指中國在巴拿馬運河的影響力日益增強。
他說，如果巴拿馬不能確保運河安全、高效和可靠地運行，「我們將要求將巴拿馬運河全部歸還給我們」。
巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）回應時指出，巴拿馬運河及運河區永遠屬於巴拿馬，巴拿馬的主權和獨立不容談判。
由美國修建的運河於1914年開通，但美國和巴拿馬於1977年簽訂條約，於1999年12月將運河完全移交給巴拿馬。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
買下格陵蘭、收回巴拿馬運河 特朗普展現「海外擴張」野心？控制巴拿馬、拿下格陵蘭：殖民時代早過去了 特朗普要幹什麼？巴拿馬人民靠流血犧牲奪回的運河主權 特朗普想收回去？特朗普揚言「收回」巴拿馬運河 中國回應稱尊重巴拿馬主權