巴拿馬示威者焚燒畫像　抗議特朗普威脅索回運河

美國當選總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）威脅要索回巴拿馬運河控制權，引發巴拿馬人不滿，數十人聚集在美國使館外抗議。



法新社報導，數十名示威者星期二（12月24日）在美國大使館外，高呼「特朗普畜生，別管運河」和「滾開，入侵的外國人」等口號，也有些人舉着橫幅，上面寫着「特朗普，巴拿馬的公敵」。

聯合組織抗議活動的建築工會領導人門德斯說：「巴拿馬是一個主權領土，這裹的運河屬於巴拿馬。 特朗普和他的帝國妄想不能在巴拿馬佔有哪怕一厘米的土地。」

2024年12月22日，美國候任總統特朗普出席在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）舉行的USA AmericaFest。（Reuters）

特朗普上星期六（21日）猛烈抨擊美國船隻通過巴拿馬運河的不公平收費，並暗指中國在巴拿馬運河的影響力日益增強。

他說，如果巴拿馬不能確保運河安全、高效和可靠地運行，「我們將要求將巴拿馬運河全部歸還給我們」。

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）回應時指出，巴拿馬運河及運河區永遠屬於巴拿馬，巴拿馬的主權和獨立不容談判。

由美國修建的運河於1914年開通，但美國和巴拿馬於1977年簽訂條約，於1999年12月將運河完全移交給巴拿馬。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

