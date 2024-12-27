美國務院：反對港府持續以國安法進行跨國壓迫

香港政府12月24日公布新一輪通緝名單，牽涉6名海外港人、並將另外7名海外港人列為危害國家安全的潛逃者。美國務院發聲明回應指，其中部份海外港人住在美國，美國政府拒絕接受港府試圖以恐嚇手段讓他們噤聲的跨國壓迫行為。



美國務院26日發聲明表示，美國譴責港府發布新的逮捕令、懸紅通緝6名海外民主人士，以及註銷另外7人（部份居住於美國）的護照。

聲明指，美國始終堅定支持那些僅因行使言論自由的權利，而遭打壓的個人。香港政府試圖在海外對這些個人行使香港國安法，是跨國壓迫行為；不僅威脅美國主權，也損害世界各地民眾的人權與基本自由。

圖為美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）2023年5月23日出席記者會。（Reuters）

聲明又指，這些行動顯示出香港政府漠視國際慣例、言論自由與和平集會的權利。美國呼籲香港政府，停止利用國安法來壓制異見聲音。

香港警方24日懸紅一百萬港元，通緝6名海外港人，他們分別是鐘劍華、何良懋、鄭敬基、鍾翰林、劉珈汶及張晞晴。他們涉嫌在海外干犯煽動分裂國家罪，以及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪等。

香港政府同時將許智峯、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、任建峰、許穎婷及邵嵐等7人列為危害國家安全的潛逃者，撤銷他們的香港特區護照。