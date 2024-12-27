人之將死會說什麼？醫生揭2臨終遺言風格：令人溫暖、心碎

在人生的最後時刻，人們常常說出什麼話？醫生揭露的臨終遺言分為2種類型，包括令人感到溫暖和讓人心碎。當某些病人在和平中離世時，他們說他們毫無遺憾，而其他人則表達對離世理所當然的悲傷。



來自加州洛杉磯，從事臨終關懷已超過7年、護士工作超過15年的醫生Julie McFadden告訴《DailyMail》，有些人在臨終時會呼喊去世多年的父母，甚至是多年未見的前任戀人，她也聽到病人平靜地告訴身邊的人「我愛你」。

McFadden解釋：「通常不是在他們的最後一口氣（說這些話）。很多人認為像電影一樣，他們總是戲劇性地、最後一次宣布他們一直後悔的事情或他們一直希望每個人都知道的事情。事實並不完全如此，我們總是把很多東西視為理所當然，如能夠看到、吃飯、吞嚥、行走、完全無痛苦地生活。很多人說他們沒有珍惜這一點，他們後悔他們沒有這樣做。」

她還指出，「謝謝你」、「我原諒你」、「請原諒我」和「再見」也是人們臨終前常說的話語。

人們也說，他們「希望不要把生命消磨在工作上」，特別是女性會談及節食和身材，後悔因節食不吃這個、那個。

McFadden還稱：「如果曾與人發生大爭吵，（他們會說）『為什麼我不早點道歉？我們為什麼不早點恢復關係」 。

三藩市灣區安寧療護醫生Mina Chang則稱，病人最常說的事情是：「我毫無遺憾」。人們在生命的最後也常談論「沒有向家人或所愛的人表達自己」。

Mina Chang稱，年長的病人通常會說他們已準備好死去。