4童與母墜機被困亞馬遜森林　婦臨終促子女走去求救　遺言超催淚

哥倫比亞一架載有7人的塞斯納206型（Cessna 206）小型飛機5月1日墜落在亞馬遜森林，機上3成人屍體後來被搜救人員發現，但4名兒童一度失蹤40天。這些原住民兒童的父親稱，5月1日跟他們一起遭遇空難的妻子（4童之母），在墜機4天後傷重不治。



飛機載着包括機師等7人從該國阿拉拉夸拉市（Araraquara）起飛後不久，機師便報告引擎故障，發出求救訊號後便與控制塔失去聯絡。搜救人員事後找到3名成年人遺體，但機上4名孩童失蹤。所幸他們在叢林中流浪40天後，在6月9日獲救。

四童中2名最年幼者的生父拉諾克（Manuel Miller Ranoque）稱，妻子穆庫圖伊（Magdalena Mucutuy）在飛機墜毀後受傷，孩子們一度陪着她。

躺着的她傷勢嚴重，知自己大限將至，便勸子女離開她並求救。

拉諾克說，穆庫圖伊對孩子們說了類似以下的話：

你們離開這裏。你們會看到像你們父親的那種男人，而他會讓你看到、像我讓你們看到的那種偉大的愛。 穆庫圖伊的遺言

這看來是她嘗試對年紀尚幼的子女解釋，他們得離開她身邊，走出去求救，並會遇到像父親那麼好的救援員。

四名兒童獲救被送進首都波哥大軍醫院。接受媒體訪問的拉諾克稱，13歲的萊斯莉（Lesly）告訴他，母親在墜機後還活了4天。這說法跟另一名接受媒體訪問的家庭成員所講的有出入。路透社12日稱無法獨立核實有關資訊。

外界關注他們如何森林中度過40天。拉諾克卻說：「不容易問，畢竟孩子們40天沒好好吃東西，所以我還無法從最年長的孩子（萊斯莉）口中得到資訊。」

他說孩子們最終會說出自己的故事。

這批小小倖存者是維托托族（Huitoto）人。根據哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在社群媒體發布的消息，這些兒童都相對年幼，分別是4歲、9歲、13歲，還有一名1歲多的幼兒。所幸他們除了脫水的狀況、蚊蟲叮咬以及一些輕傷外，健康狀況沒有問題。

美媒6月11日稱，4人的叔叔巴倫西亞（Fidencio Valencia）稱，孩子們靠吃一種名為Fariña的木薯粉維生。它們本存放在機上。木薯粉被吃光後，他們開始找一些種子來吃。

報道指，哥倫比亞家庭福利研究所（Colombian Institute of Family Welfare，暫譯）負責人卡塞雷斯（Astrid Cáceres）說，意外發生時正值亞馬遜雨林水果的收成期，因此他們也能吃到水果。

這些倖存兒童身上的小傷或脫水問題總會痊癒，但經歷空難、失去至親以及目睹有人死亡的衝擊，可能會在他們的心留下烙印。報道稱，他們的嬸嬸達馬麗斯（Damaris Mucutuy）接受電台訪問時表示，他們獲安排接受心理治療。

更多4童獲拯救後狀況：（按圖了解）

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醒目自建避難所

飛機5月1日起飛數分鐘後，機師便報告引擎有問題，接着便在雷達上失去蹤影。由於飛機失蹤地點在亞馬遜叢林內，搜救人員花了2週才找到罹難者遺體，包括4名孩童的母親、機師以及一名當地土着導遊。

救援隊一度找不到4名兒童，不過他們沒有放棄，最終在叢林中找到兒童用過的物品：一雙鞋、一張尿布、吃了一瓣的水果和一個用樹枝搭建而成臨時避難所。

他們懂得這樣求生與尋找食物，大大增加他們的生存機會。

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