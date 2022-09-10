英女王臨終前 傳查理斯致電哈里「別帶梅根來」 背後有兩理由
英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭逝世，享年96歲。在她臨終前，多名王室成員趕往蘇格蘭見她最後一面，英媒9日引述消息人士指，原來時任王儲查理斯當時曾致電兒子哈里王子，叫哈里別帶其妻子梅根前往，並談到兩個理由。
在英女王8日臨終前，當時身在英格蘭的哈里王子與妻子梅根曾透過發言人表示，兩人將前往蘇格蘭，但最終只有哈里王子現身在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡。
《太陽報》9日引述消息人士稱，查理斯當時致電哈里，指梅根在如此悲傷的時候出現在巴爾莫勒爾堡是不適合。
報道稱查理斯談到兩個理由，其一是威廉王子的妻子凱特（Catherine, Duchess of Cornwall and Cambridge）不會去，其二是「真的應該僅限於最親密的家人」。消息人士稱，查理斯非常、非常清楚地表達梅根不會受到歡迎。最終哈里獨自前往。
在英女王病重的消息傳出後，威廉王子趕赴蘇格蘭，其妻子凱特與子女則留在英格蘭溫莎（Windsor）。
報道又稱，威廉王子、安德魯王子、愛德華王子夫婦當時乘坐英國皇家空軍飛機前往蘇格蘭，但哈里因遭拒絕而未能坐上這架飛機，最終自行找飛機搭乘前往，在英女王死訊公布的近1個半小時後才趕到。
臨終前兩名子女趕到
雖然在英女王逝世當天，有英媒曾指其4名子女均陪伴在旁，但據後來多間英媒報道，在英女王臨終前，及時到達的是兩名子女，即長子查理斯與二女安妮公主。他們兩人當天身在蘇格蘭，所以最快抵達，趕及見女王最後一面及道別。
三子安德魯王子與四子愛德華王子在之後趕到。
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英女王的國葬何時舉行？
據英國廣播公司（BBC）9日稱，預料英女王的國葬會在約10至11天後在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。
英女王為何這麼喜歡蘇格蘭？
英女王的母親來自蘇格蘭家庭，女王小時候在蘇格蘭生活很長一段時間，王室的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡是女王少數可以放鬆並做自己事情的地方。