英女王臨終前　傳查理斯致電哈里「別帶梅根來」　背後有兩理由

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭逝世，享年96歲。在她臨終前，多名王室成員趕往蘇格蘭見她最後一面，英媒9日引述消息人士指，原來時任王儲查理斯當時曾致電兒子哈里王子，叫哈里別帶其妻子梅根前往，並談到兩個理由。



在英女王8日臨終前，當時身在英格蘭的哈里王子與妻子梅根曾透過發言人表示，兩人將前往蘇格蘭，但最終只有哈里王子現身在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡。

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《太陽報》9日引述消息人士稱，查理斯當時致電哈里，指梅根在如此悲傷的時候出現在巴爾莫勒爾堡是不適合。

報道稱查理斯談到兩個理由，其一是威廉王子的妻子凱特（Catherine, Duchess of Cornwall and Cambridge）不會去，其二是「真的應該僅限於最親密的家人」。消息人士稱，查理斯非常、非常清楚地表達梅根不會受到歡迎。最終哈里獨自前往。

英女王逝世：2022年9月9日，哈里王子離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，在鴨巴甸機場準備登機前往倫敦（AP）

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在英女王病重的消息傳出後，威廉王子趕赴蘇格蘭，其妻子凱特與子女則留在英格蘭溫莎（Windsor）。

報道又稱，威廉王子、安德魯王子、愛德華王子夫婦當時乘坐英國皇家空軍飛機前往蘇格蘭，但哈里因遭拒絕而未能坐上這架飛機，最終自行找飛機搭乘前往，在英女王死訊公布的近1個半小時後才趕到。

臨終前兩名子女趕到

雖然在英女王逝世當天，有英媒曾指其4名子女均陪伴在旁，但據後來多間英媒報道，在英女王臨終前，及時到達的是兩名子女，即長子查理斯與二女安妮公主。他們兩人當天身在蘇格蘭，所以最快抵達，趕及見女王最後一面及道別。

三子安德魯王子與四子愛德華王子在之後趕到。

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