俄烏戰火延燒？阿塞拜疆航空公布客機墜毀初步原因　看懂來龍去脈

一架阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，機上載有67人，38人死亡、29人倖存。俄羅斯聯邦航空署（Rosaviatsia）解釋飛機改道原因，表示飛機原定前往車臣，但由於濃霧和當地發出烏克蘭無人機警報，決定改道。阿塞拜疆航空公司則指，飛機墜毀的初步原因是「外部物理和技術干擾」。



俄羅斯聯邦航空署指，飛機長被告知可選擇降落幾個機場後，決定前往哈薩克阿克套市（Aktau）。Rosaviatsia稱，將全力支持哈薩克和阿塞拜疆就這次空難展開的調查。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）指，阿塞拜疆航空周五（27日）表示，公司將暫停飛往俄羅斯7個城市的航班。較早前，因俄羅斯達吉斯首府馬哈奇卡拉市上空空域關閉，阿塞拜疆航空一架由阿塞拜疆首都巴庫飛往俄羅斯斯塔夫羅波爾邊疆區礦水城的客機被迫返回巴庫。

客機墜毀原因？

在事發當天，有報道傳這宗事件疑是由飛機與鳥群相撞引起，也有傳媒報道客機疑是因遇上濃霧而改道。阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）當時對此表示，墜機的原因有各種各樣的說法，必須徹查清楚。

阿利耶夫稱，根據向他提供的資訊，阿塞拜疆航空公司的飛機在巴庫至格羅茲尼的航線上飛行，由於天氣狀況惡化而改變航線，隨後開始向阿克套機場飛行，在降落時發生墜毀事件，然而，墜機的原因尚不清楚。

圖為2024年12月25日，阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，當局派員到場搜救及調查。（REUTERS）

路透社周四則引述4名了解調查情況的阿塞拜疆消息人士稱，飛機是遭俄羅斯防空系統所擊落。歐洲新聞台（Euronews）同時也引述阿塞拜疆政府消息指，俄羅斯防空系統「鎧甲-S」（Pantsir-S）當時發射一枚地對空導彈，應對格羅茲尼（Grozny）上空的無人機活動，期間導彈擊中客機並在飛機旁邊爆炸。

對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）對媒體表示，目前調查正在進行中，「在調查得出結論之前提出任何假設都是錯誤的。我們當然不會這樣做，任何人也不應該這樣做。我們需要等待調查完成。」

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什麼機型？載有什麼人？

這部由巴西航空工業公司研製、屬於阿塞拜疆航空、編號為J2-8243、機型為Embraer 190的客機載有62名乘客和5名機組人員。這些人來自4個不同的國家。根據哈薩克官員說法，機上有42名阿塞拜疆公民、16名俄羅斯公民、6名哈薩克公民以及3名吉爾吉斯公民。

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客機在哪墜毀？

飛機墜毀從阿塞拜疆首都巴庫出發，原定飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny），周三在哈薩克里海（Caspian Sea）東岸阿克套市（Aktau）約3公里處一塊平地上。