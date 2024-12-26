阿塞拜疆客機哈薩克墜毀38死 生還者揭經過仍心有餘悸：吸不到氧
撰文：中天新聞網
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一架載有67名乘客的阿塞拜疆航空客機25日墜毀，造成38人死亡，29人生還，生還者回憶經過心有餘悸表示，當時飛機在空中盤旋近1小時，空服員緊急提醒將「硬着陸」，要大家低下頭，而氧氣面罩曾落下但「吸不到氧氣」。
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哈薩克新聞網站LADA.KZ報道，這架阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）班機在哈薩克阿克套機場（Aktau Airport）附近墜毀，一名倖存者稱，飛機墜毀前已發生2個緊急情況，包括遭遇鳥擊，而其中一隻鳥擊中引擎，短短幾分鐘後，機艙內的氧氣罐突然發生爆炸，之後飛機開始急速墜落。
一名48歲乘客透露，當時飛機曾有2至3次嘗試降落，但都沒有成功，之後他與其他乘客聽到一聲巨響，但不清楚原因和位置。他表示，事發時機上氧氣面罩曾落下，但裏面「幾乎沒有氧氣」，他只好走到後排座位，再使用一個面罩，而倖存乘客幾乎都坐在後排座位，但他周圍都是痛苦哀號，場面悽慘。
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另一名在俄羅斯從事旅行社工作女子，心有餘悸地說，飛機墜毀前已在空中盤旋約1小時，當時空服員曾提醒乘客，飛機即將面臨「硬著陸」，要大家低下頭。他透露，過程中感受到兩次撞擊：
「我緊緊抓住座椅，飛機右側整個被撞掉了，前部發生爆炸。當我恢復意識時，我看到我的腿被壓住了。」
她想盡辦法拉出自己的腿，然後奮力走出機艙，幸運遇到醫護人員，立即被送往醫院救治。
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