德國總統解散聯邦議院　2月23日選舉

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）12月27日宣布解散聯邦議院，計劃明年2月23日舉行新一屆聯邦議院選舉，確定新任德國總理人選。



施泰因邁爾在新聞發布會上說，在像這樣的困難時期，德國「需要有能力採取行動的政府」，因此國家要進行提前選舉。

他還補充指，下一屆聯邦政府面臨重大挑戰，「解決問題將成為政治的核心內容」。

2023 年3月30日，英王查理三世（King Charles III ）對德國進行國事訪問期間，在德國聯邦議院發表講話。（路透社）

施泰因邁爾同時宣布，同意於明年2月23日舉行新一屆聯邦議院選舉，該日期是社民黨、綠黨以及最大在野黨基督教民主聯盟協商的結果。

當地媒體報道，除社民黨的朔爾茨（Olaf Scholz）外，目前德國總理候選人還有基督教民主聯盟（CDU）主席默茨（Friedrich Merz）、來自綠黨的現任副總理哈貝克（Robert Habeck）和德國選擇黨（AfD）主席魏德爾（Alice Weidel）。