美國人類感染禽流感重症病例 CDC：體內病毒現突變 或增傳染力
撰文：劉耀洋
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美國12月18日通報國內首宗人類感染H5N1禽流感的重症病例，美國疾病控制和預防中心（CDC）26日表示，他們發現病人體內的病毒出現變異，可能導致病毒更容易感染人類的上呼吸道。
美媒與路透社26日報道，CDC當日發聲明指，研究人員對美國路易斯安那州（Louisiana）一名感染H5N1禽流感重症病人的兩個上呼吸道樣本進行病毒測序，並在其中一份樣本中發現病毒的血凝素基因出現突變。
CDC稱，他們沒有在病人生活環境周邊的禽類中找到相關突變病毒，說明禽流感病毒是在人體內複制時發生突變，從而更容易與人類上呼吸道部份細胞受體結合。
CDC強調，目前尚未發現該重症病人把病毒傳染給其他人的情況，禽流感疫情對一般大眾造成的風險依然很低。
CDC於12月18日指，一名感染H5N1禽流感的重症病人已入院接受治療，是美國首宗類似病例，也是美國首宗與自家後院家禽而非商業家禽有關的病例。
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