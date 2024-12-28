阿塞拜疆官員推測墜毀客機遭武器擊中 美國：或涉俄羅斯防空系統
撰文：劉耀洋
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一架阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，機上載有67人，38人死亡、29人倖存。阿塞拜疆官員12月27日引述生還者及專家分析指，客機或是被擊落，武器類型將透過進一步調查確定。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）同日稱，初步跡象顯示客機可能是被俄羅斯的防空系統擊落。
阿塞拜疆國家通訊社（AZERTAC）27日報道， 阿塞拜疆數位發展與交通部長納比耶夫（Rashad Nabiyev）當日稱，所有生還者皆表示，當客機飛過俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny）上空時聽到爆炸聲。其中有人透露，他們清楚聽到3下爆炸聲從機外傳來，然後「有東西」擊中客機。
納比耶夫指出，飛機殘骸和目擊者證詞顯示，客機墜毀的原因顯然涉及「外部干擾」，因此他們接下來的調查的重點是確定涉事武器的類型。
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柯比同日在記者會上表示，早期跡象表明客機有可能是被俄羅斯防空系統擊落，並強調相關證據不僅限於廣泛流傳的受損飛機圖像，惟並未進一步作出解釋。
柯比其後補充，目前阿塞拜疆及哈薩克已對事件進行調查中，倘它們需要美方將隨時提供協助。
阿塞拜疆航空公司27日稍早曾透露，飛機墜毀的初步原因是「外部物理和技術干擾」。
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