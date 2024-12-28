澳洲服裝店推拆禮物日優惠　鼓勵顧客「搶劫」險變人踩人｜有片

每年的12月26日是「拆禮物日」，不少商家都視這天為商機，紛紛推出優惠吸引顧客。而在澳洲珀斯（Perth）就有一間服裝店發起「搶劫」店舖活動，吸引大批年輕人到場，結果差點上演人踩人，場面非常混亂。



澳洲天空新聞及News.com.au 27日報道，街頭服飾品牌StreetX的創辦人Daniel Bradshaw在網上宣布送出400件服裝，鼓勵大家在拆禮物日當天到店舖「搶劫」。

報道提到，店舖在6日早上9時開門前，已有大批聞風而至的顧客排隊，當中大部份都是年輕男性，很多人都是在聖誕節晚上開始通宵等候。

店舖開門時，顧客兵分兩路擠進入口，由社交平台的片段可見，有一名年輕男顧客進入店舖時，疑遭後面的群眾推跌踐踏；有顧客寧願衝入店內，連自己的背包丟在店外都不理；亦有網民表示，兒子進店時被其他人打中頭部，並搶走隨身物品，批評安排混亂。

至於店內的400件衣服在30秒內掃光，Daniel Bradshaw向《西澳洲人報》（West Australian）稱事件中沒有人受傷，又指警方覺得顧客的行為沒太大問題。他表示公司每年都會舉行拆禮物日大特賣，例如在去年就在一架貨車後面進行，今年則希望不會引起太大麻煩。

Daniel Bradshaw指，今年選址一個空間較大、位於商業區較隱閉位置的店舖，並安排兒童和父母先入店，待他們離開後才安排年輕人光顧。

除了珀斯，澳洲多個主要城市都有商場舉行拆禮物日瘋狂購物活動，民眾為了搶得心頭好，在炎熱天氣下排隊，因此有網民質疑這些行為是否值得。