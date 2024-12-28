佛州混血犬失蹤一週　聖誕前夕自行返家按門鈴「報平安」

美國佛羅里達州一隻4歲德國牧羊犬和哈士奇混血兒犬失蹤一段時間後，在平安夜當天凌晨回到家中，甚至還懂得自己按響門鈴。



事發於15日，主人Brooke Comer一家人前往教堂的時候，收到鄰居發來的一張相片、顯示Athena身處屋外，Comer當時感到十分驚慌，其家人馬上趕回家，但只見Athena的項圈放在籠子裏，看不到Athena的蹤影，也不知牠是如何、從哪裏逃出去的。

美國佛羅里達州一隻4歲德國牧羊犬和哈士奇混血兒犬失蹤一段時間後，在平安夜當天凌晨回到家中，甚至還懂得自己按響門鈴。（Facebook截圖）

在Athena失蹤的這段時間內，對Comer來說，這是一個「令人難以置信」的故事。Comer號召附近城鎮的鄰居和社區成員幫忙留意Athena的蹤跡，根據Comer獲取的資訊，Athena在失蹤期間似乎往返將近32公里的距離。

Athena在平安夜凌晨自行返家按門鈴：

Comer和家人每次接獲消息都會立即前往有關地點找Athena，但都無功而返。Comer形容：「牠是一名捉迷藏史上的總冠軍，每次看到牠（的消息），我的心都會（快速、強烈）跳動，一開始確實感到興奮，然後心碎，因為我們總是落後一步。」

對Comer來說，整個搜索過程是一次可怕的經歷，Comer擔心膽怯的Athena可能去了哪裏或遇到什麼事。

直到聖誕前夕、平安夜當天的上午2時30分，當Comer收到一個門鈴的視訊通知，牠的另一隻狗開始吠叫時，一切都已改變。Comer稱：「我（當時）有點像在發呆，狗在叫，當我聽到那聲鈴聲時，我看了一眼手機，你可以在視訊中看到是Athena，牠跳到門前，按響門鈴」。

Comer表示，經過這一次，自己計劃帶Athena去植入晶片。