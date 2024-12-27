日本24孝老豆為愛女身兼兩職　扮聖誕老人派禮物與馴鹿生食紅蘿蔔

聖誕節剛過，平安夜你有扮演聖誕老人為子女準備禮物嗎？日本有一位24孝老豆不但為小朋友準備聖誕禮物，而且為了滿足女兒對騎着馴鹿「大駕光臨」的聖誕老人的幻想，甚至還生食女兒為馴鹿準備的紅蘿蔔。妻子見狀後大為感動，在網上分享照片及故事後獲得超過600萬次瀏覽，並有接近10萬個點讚。



日本一名母親平安夜撰文指，已完成聖誕老人的任務。今年丈夫一邊咀嚼生紅蘿蔔，一邊思考該如何「扮演」馴鹿：

日本一名母親12月24日晚在社交平台X撰文表示，4歲女兒為了歡迎聖誕老人，特意準備了牛奶、餅乾和一條生的紅蘿蔔。

貼心的丈夫在聖誕樹下放置好禮物後，還必須把女兒準備的食物吃掉才算「大功告成」，在飲牛奶和食餅乾時，丈夫一邊思考馴鹿是如何進食，然後便開始生食紅蘿蔔，最後留下咬剩一大半的紅蘿蔔，期望女兒會認為聖誕老人真的騎着馴鹿光臨寒舍。

這則貼文吸引超過600萬人次瀏覽和近10萬個點讚，而且同樣的情況原來在其他幼童家中也有出現，還有其他家長同樣面對生紅蘿蔔的難題。有網民留言表示「爸爸已盡力了」、「好有趣，明年我也要試試看」、「還好我女兒把紅蘿蔔切片」、「我只有幫聖誕老人準備食物，原來馴鹿也需要」、「不能整條紅蘿蔔拿走當已吃光光嗎？」。

這名母親26日晚再撰文表示已將整件事告知丈夫，並表示丈夫感到十分高興。母親表示只要女兒一日相信聖誕老人的存在，他們未來仍然會繼續用這樣的方式送她聖誕禮物。