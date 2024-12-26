聖誕節「鴿子戴聖誕帽行街」可愛畫面網絡瘋傳 卻讓牠們身陷險境
撰文：TVBS新聞網
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聖誕節來臨，人們紛紛與親友團圓歡聚，慶祝這溫暖的節日。美國拉斯維加斯日前則出現「鴿子戴聖誕帽逛大街」的奇異景象，影片流傳各社群平台引發關注，不少網友認為模樣可愛直呼「太應景了」，但動保團體對此直搖頭，看不下去痛批：「刻意替鴿子戴聖誕帽根本害了牠們！」譴責人類不經意的舉動可能暗藏對動物的安全疑慮，甚至害牠們被吃掉，氣憤表示：「勢必要追查始作俑者」。
消息指出，影片是在拉斯維加斯會議中心的停車場拍攝，疑似有心人士遵循「季節儀式感」為鴿子戴上聖誕帽，形成一幅趣味又詭異的違和畫面。雖然鴿子表面上仍是一如往常穿梭城市，但動保團體發現影片後跳出來痛罵，批評替鴿子戴帽子的人很糟糕，因這看似無傷大雅的小動作可能讓牠們身陷危險之中，不僅影響牠們飛行，還會害牠們更容易遭受其他動物攻擊。
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先前就曾有生物學家為了觀察長頸鹿，拿白漆塗在長頸鹿身上做標記，殊不知顯眼的圖騰讓牠們吸引天敵注意，導致長頸鹿不幸被獅子吃掉，鴿子戴聖誕帽恐也有相同後果，因此動保團體揚言絕對要找出幕後黑手，目前正在調查詳細情況。
據悉，類似事件在近五年時有所聞，先前就曾有民眾目擊鴿子頭戴小牛仔帽在拉斯維加斯街頭閒晃，近日迎接聖誕假期又故態復萌，動保團體呼籲停止惡作劇，切勿貪圖一時好玩對動物造成傷害，一旦察覺動物疑似受虐應立即通報。
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