受困8個月　太空人平安夜送祝福　網民：聖誕帽哪來的？｜有片

12月24日，美國4名太空人戴着聖誕帽和麋鹿頭飾，從國際太空站向地球人送出聖誕祝福，其中就有因執行波音公司「星際客機」（Starliner）首次載人任務而被困6個月的威爾莫爾（Butch Wilmore）與威廉姆斯（Suni Williams）。有網民忍不住問道，他們是明明是去執行8天的太空任務，為什麼會有這麼多聖誕裝飾品？



今年6月5日，美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）與威廉姆斯（Suni Williams）搭乘美國波音公司「星際客機」（Starliner），執行該飛船的首次載人任務，原定起飛8天後返航，惟後因推進器故障等問題一再延後，原本的8天變成8個月，至今還被困在國際太空站。期間，威廉姆斯還一度傳出體重下降，瘦成皮包骨，引人擔憂。

在美國太空總署NASA24日發布在X（原稱Twitter）上的影片中，威廉姆斯身穿大紅色上衣、戴着麋鹿頭飾，看起來氣色不錯。她祝福「地球上的每個人都有一個快樂的假期」，表示自己在國際太空站與7名「家人」互相陪伴，度過一段美好的時光。

NASA不久前還在Instagram上發布2名太空人頭戴聖誕帽、在太空站哥倫布實驗艙裏的照片，上面附文稱，遠征72號飛船工程師佩蒂特（Don Pettit）和指揮官威廉姆斯對着無線電講話時，拍下一張節日照片。

但這張照片同樣引來網民的疑惑：這些聖誕裝飾品究竟是哪來的？

其中一名太空人Nick Hague在自己的X上透露，太空站上的聖誕裝備早在半年前就已經準備好——「太空站上可沒辦法在最後時刻衝到商場買禮物...這些是一群精靈在6個月前打包好帶上來的！」

美國太空總署（NASA）近期表示，被困的威爾莫爾與威廉姆斯返航時間預計至少延至明年3月，但稱此次再延誤不會對太空人造成任何風險。