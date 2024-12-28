加拿大2高官訪美　與特朗普團隊討論關稅及邊境安全

兩名加拿大內閣成員飛到美國佛羅里達州，向美國候任總統特朗普團隊說明北部邊境安全無虞，美國沒必要向加拿大徵收關稅。



彭博社報道，加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）和新任財政部長勒布朗（Dominic Leblanc）星期五（12月27日）到海湖莊園（Mar-a-Lago），與特朗普提名的商務部長人選盧特尼克（Howard Lutnick）和內政部長人選伯格姆（Doug Burgum）見面，討論特朗普就任後計劃對加拿大出口產品徵收關稅及邊境安全等問題。

會見結束後，勒布朗的發言人說，兩名部長概述加拿大加強邊境安全計劃的措施，並重申加強邊境安全和打擊芬太尼危害的共同承諾」。

發言人說，此次會晤「積極且富有成效」，未來幾周將繼續討論。

加拿大媒體指兩名加拿大部長沒有獲得推遲徵收關稅的承諾。

2024年11月29日，在特朗普威脅對加拿大徵收25%關稅後，加拿大總理杜魯多突然現身美國佛羅里達，並和特朗普在海湖莊園共進晚餐。（X/ @JustinTrudeau）

據報道，特朗普團隊對美國對加拿大的貿易逆差問題表示關切。2023年，這一數字約為750億美元。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日恫言將對加拿大加徵關稅。11月底，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與特朗普在海湖莊園會面。儘管雙方均稱會晤進展順利，但並無迹象表明特朗普會放棄之前對加拿大徵收關稅的威脅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

