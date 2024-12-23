加拿大杜魯多陷落台危機　黨內議員逼宮　方慧蘭成繼任者人選？

加媒周日（12月22日）報道，加拿大執政自由黨（Liberal Party）有超過50名安大略省議員開會後取得共識，認同要總理杜魯多（Justin Trudeau）辭去黨領袖職務，意味杜魯多面臨黨內逼宮。部份自由黨議員認為前副總理兼前財長方慧蘭（Chrystia Freeland）是接班人選。



加拿大廣播公司（CBC）引述消息人士報道，周六上午舉行的安大略省自由黨核心小組虛擬會議上，75名該黨議員中的51人達成共識，認為杜魯多應辭去黨領袖一職。其中有人認為，方慧蘭可以接替杜魯多。

2024年11月6日，加拿大渥太華，圖為方慧蘭在會議上發表講話。（Reuters）

周一，方慧蘭本應發表2024年秋季經濟聲明，她卻提前在社交平台X（舊稱Twitter）上發布辭職信，公開表示與杜魯多在過去數周有分歧。

部份自由黨議員公開支持方慧蘭的領導，包括渥太華地區議員Chandra Arya，他於上周一在X公布給杜魯多的一封信，表示：「方慧蘭的辭職標誌一個關鍵的轉變。雖然我對她宣布這一消息的時機感到失望，但我必須承認她非凡的政治敏銳性。她已經成為您領導層的可靠且穩定的替代者。」